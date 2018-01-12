В ДТП с грузовиком в Тамбовской области погибли пять человек

В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на трассе в Тамбовской области погибли пять человек, сообщили в экстренных службах региона.

Авария произошла на автодороге Тамбов – Пенза.

Среди погибших – один ребенок. Водитель и двое пассажиров грузовика госпитализированы, передает РИА «Новости».

Причина аварии устанавливается. К ликвидации последствий были привлечены 26 человек и 11 единиц техники.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следователи.

Напомним, в ДТП на автодороге «Крым» в Курской области погибли трое граждан Украины, еще три человека пострадали.