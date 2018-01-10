Граждане Украины погибли в ДТП в Курской области

Микроавтобус с гражданами Украины опрокинулся в кювет в Курской области; сообщается о трех погибших и трех пострадавших.

Авария произошла в Медвенском районе, на автодороге «Крым», передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В микроавтобусе находились десять граждан Украины. В результате ДТП трое погибли, еще трое были госпитализированы.

Причины аварии устанавливаются.

Напомним, в начале декабря в Курской области микроавтобус, перевозивший граждан Украины, перевернулся в кювет. В результате пострадали пять человек.