Вручение наград гильдии кинокритиков прошло в США

В Санта-Монике прошла 23-я ежегодная церемония вручения наград гильдии кинокритиков США.

Лучшим режиссером признан Гильермо дель Торо с кинокартиной «Форма воды», сообщает The Hollywood Reporter.

Приз за лучшую мужскую роль получил Гэри Олдмен за роль Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена». Лучшую женскую роль исполнила Фрэнсис МакДорманд в фильме Мартина МакДоны «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Лучшим анимационным фильмом стал «Коко», лучшим экшеном – «Чудо-женщина».

Приз также достался сериалу «Рассказ служанки» и мультсериалу «Рик и Морти».

Ранее сообщалось, что фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» вошел в список номинантов на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА).