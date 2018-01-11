Не желавшего отапливать дом российским газом украинца отправили в психбольницу

Суд в Виннице отправил на принудительное лечение местного жителя - он разобрал все домашние электроприборы и газовый котел, так как не хотел отапливать свое жилище российским газом.

Как сообщает «Таймер», мужчина пять суток подряд не ел и не спал, вынес из дома все вещи и поджег во дворе дома документы.

Гражданин Украины, как отмечает издание, был уверен, что его окружают одни сепаратисты, которые следят за ним и преследуют. К тому же мужчина полагал, что информацию о нем сообщают по телевидению.

У мужчины возник также конфликт с отцом, с которого тот хотел сорвать красную рубашку, утверждая о дьявольском начале этого цвета.

После осмотра комиссией Винницкой областной психоневрологической больницы имени Ющенко медики установили, что мужчина представляет опасность для себя и общества и не осознает собственные действия, имея психическое расстройство.