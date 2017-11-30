Путин ответил на критику США недопуска к выборам Навального

США, видимо, делают ставку на своих кандидатов на российских выборах, но в этот раз «прокололись», заявил президент Владимир Путин, комментируя критику Вашингтоном недопуска на выборы блогера Алексея Навального.

«Тот персонаж, о котором вы упомянули [Навальный], – он же не единственный, кого не допустили [до участия в выборах президента РФ], почему-то других не называют [в США]», – отметил президент, передает ТАСС.

Путин предположил, что такая избирательность свидетельствует о предпочтениях Белого дома и руководства других стран.

«[Это] говорит о том, кого они бы хотели продвинуть в политическую сферу России и кого они бы хотели видеть в руководстве страны», – заявил глава государства на встрече с руководством российских печатных СМИ и информагенств.

«В этом смысле они прокололись, лучше бы они помолчали», – добавил Путин.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова, отвечая на критику со стороны Запада решения по Навальному, заявила, что подобные выпады иностранных политиков «демонстрируют незнание или игнорирование российского законодательства о выборах».

Напомним, в конце декабря Центризбирком России отказал Навальному в регистрации инициативной группы для самовыдвижения на выборах президента из-за неснятой судимости. Юристы назвали решение ЦИК законным.

Напомним, президентские выборы в России пройдут 18 марта 2018 года. ЦИК уже разрешил собирать подписи в свою поддержку следующим кандидатам: Эльвире Агурбаш, Сергею Бабурину, Екатерине Гордон, Павлу Грудинину, Владимиру Жириновскому, Владимиру Михайлову, Станиславу Полищуку, Владимиру Путину, Ксении Собчак, Максиму Сурайкину, Борису Титову, Роману Худякову и Григорию Явлинскому. По данным ЦИК, к 8 января в избирательные фонды этих 13 кандидатов в президенты поступило в общей сложности более 650 млн рублей.