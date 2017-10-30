Саудовская Аравия разрешила женщинам старше 25 лет приезжать без сопровождения мужчины

В Саудовской Аравии введены одноразовые визы для туристок старше 25 лет, которые теперь смогут посетить страну без сопровождения родственника-мужчины.

«Туристическая виза будет одноразовой. Она будет действовать в течение 30 дней», – заявил директор комиссии по лицензированию, туризму и национальному наследию Саудовской Аравии генерал Омар аль-Мубарак, сообщает Gulf News. По его словам, виза не имеет отношения к рабочим визам, а также к визам «Хадж» и «Умра».

Аль-Мубарак отметил, что IT-отдел комиссии сейчас создает электронную систему выдачи туристических виз, координируя процесс с представителями Национального информационного центра и Министерства иностранных дел Саудовской Аравии.

Отмечено, что королевство открывает масштабные проекты по развитию туристического сектора и увеличению числа людей, посещающих Аравию. Это связано со стремлением принца Мохаммеда бин Салмана Аль-Сауда к диверсификации экономики и избавлению от ультраконсервативного имиджа страны.

В последнее время Саудовская Аравия взяла курс на смягчение правил в отношении женщин. К примеру, с 2018 года в королевстве разрешили женщинам посещать стадионы. Ранее король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд подписал постановление о выдаче женщинам водительских удостоверений.