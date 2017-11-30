Минобороны возродит легендарный 689-й гвардейский истребительный авиаполк Покрышкина

Одним из элементов наращивания Россией военной мощи на Балтике станет возрождение легендарного авиаполка Покрышкина и его вооружение модернизированными истребителями Су-27СМ (СМ3) и сверхманевренными Су-35.

Полк будет базироваться на аэродроме Чкаловск в Калининградской области и решать задачи ПВО в интересах Балтийского флота, пишут «Известия».

Военный историк Дмитрий Болтенков заявил, что 689-й полк станет важнейшей составляющей российской системы безопасности на Балтике, так как истребители-перехватчики Су-27СМ и Су-35 могут «эффективно закрыть российское воздушное пространство не только от самолетов и вертолетов, но и от беспилотников и даже крылатых ракет», а также способны «с высокой точностью» поражать наземные и воздушные цели.

Историческое название возрождаемой части – 689-й гвардейский истребительный Сандомирский ордена Александра Невского авиационный полк (гвиап) им. маршала авиации А.И. Покрышкина.

В годы Великой Отечественной войны 689-й гвиап был первым по числу сбитых вражеских самолетов и количеству Героев Советского Союза среди летчиков. Полком помимо Покрышкина командовали Борис Глинка, Григорий Речкалов и Иван Бабак.

Имя Покрышкина было присвоено полку в 1989 году. В 1994 году он был включен в состав группировки ВВС и ПВО Балтфлота.

Полк прекратил существование 1 марта 2010 года и стал эскадрильей в составе 7054-й авиабазы.

Ранее сообщалось, что Россия может нарастить в Калининградской области авиационную группировку в ответ на действия НАТО у российских границ, о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД.