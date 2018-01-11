Беглого главаря якудза задержали в Таиланде из-за фото в Facebook

Экс-глава крупнейшей японской группировки якудза «Ямагути-гуми», который скрывался от правоохранительных органов около 14 лет, задержан на территории Таиланда.

74-летний Синэхару Сираи был взят под стражу в центральной провинции Лопбури, где проживал вместе со своей таиландской женой.

По данным издания, Сираи был объявлен в международный розыск в 2003 году по обвинению в сговоре, в результате которого был убит один из ключевых членов конкурирующей с «Ямагути-гуми» преступной группировки, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету «Бангкок пост».

Помочь в поимке Сираи помогла фотография одного из пользователей соцсети Facebook, на которой случайно был запечатлен обнаженный по пояс мужчина с многочисленными татуировками, характерными для якудза.