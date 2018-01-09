Немецкий Playboy впервые поставит на обложку трансгендера

На обложке немецкого журнала Playboy впервые в истории появится модель-трансгендер.

21-летняя Джулиана Фарфалла появится на обложке топлесс, что является традиционным для эротических журналов в ФРГ, сообщает «Би-би-си». Модель стала известной после участия в реалити-шоу.

По словам главного редактора Флориана Бойтина, Фарфалла – «прекрасный пример важности борьбы за право на самоопределение».

В своем Instagram модель заявила, что очень сильно гордится выпуском журнала, который появится в продаже в четверг.

До смены пола Фарфалла была Паскалем Радермахером, уроженцем города Брейсгау. По ее словам, еще в раннем детстве она ощущала себя в «неправильном теле». Операцию модель перенесла в 16 лет.

Ранее в ноябрьском выпуске журнала Playboy девушкой месяца была названа модель-трансгендер Инес Рау, в 15 лет сделавшая операцию по смене пола.

Менее чем за месяц до этого события скончался основатель Playboy Хью Хефнер.