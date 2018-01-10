Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что Россия в 2017 году экспортировала 50 млн тонн зерна и продуктов его переработки.

«У нас данные по календарному году – 50 млн тонн зерна и продуктов переработки экспортировала Россия в 2017 году», – сказал Данкверт в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

По его словам, в последние годы Россия сократила ввоз продовольствия в 3,5 раза. Импорт мясной продукции в 2017 году составил 1,1 млн тонн, причем большая часть, около 380 тыс. тонн, ввезена из Белоруссии.

Напомним, в декабре глава Минсельхоза Александр Ткачев назвал объем чистого веса собранного в России зерна – свыше 140 млн тонн.

В конце ноября глава правительства Дмитрий Медведев сообщил, что благодаря рекордному урожаю зерновых Россия может экспортировать 45–50 млн тонн зерна в 2017 году.