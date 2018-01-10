Советский памятник освободителям Щецина решили отправить на металлолом

Элементы советского памятника освободителям польского города Щецин разберут и отправят на металлолом, сообщила представитель местных властей Паулина Лондка.

«Памятник исчезнет, он будет разобран. Мы не планируем его переносить в какое-то другое место. Металлические элементы пойдут на металлолом, а остальные части будут утилизированы», – цитирует чиновницу «Польское радио».

Отмечается, что за монументом «Памяти тех, кто воевал за Щецин» установлена металлическая сетка с серпом и молотом, а также пятиконечными звездами.

Другие памятники, барельефы, памятные доски и гербы городов, которые освобождала от фашистов Красная Армия, которые висели на памятнике в центре Щецина, попадут на Центральное кладбище города.

Напомним, 15 ноября по решению горсовета польского Щецина в центре города начался демонтаж памятника благодарности Красной армии. Его решили перенести на кладбище.

В июле в Польше приняли поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, согласно которым предполагается снос установленных в стране памятников советской эпохи.