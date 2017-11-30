В Калининграде на директора лицея завели дело после шуток учеников про Чечню

Следственный комитет Калининградской области возбудил в отношении директора городского лицея № 49 Людмилы Осиповой уголовное дело, ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и других преступлениях.

«По версии следствия, Осипова в сентябре 2017 года организовала заключение с родителями школьников договоров о добровольных безвозмездных пожертвованиях, которые, по сути, носили принудительный характер, поскольку ежемесячно родители должны были вносить оговоренную в договоре сумму. За 2015-2016 годы сумма пожертвований составила свыше 3,5 млн рублей, из которых свыше 2,5 млн было потрачено на оплату услуг охранного предприятия», – сообщает «Новый Калининград» со ссылкой на региональный СК.

Сообщается, что в СУ СК по Калининградской области находится материал проверки «по факту совершения директором преступлений, предусмотренных ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) и ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)».

Осипова рассказала журналистам, что о возбуждении уголовного дела она узнала из разговора со следователем по телефону. «Я даже не знаю, как реагировать на все происходящее. Это какая-то фантасмагория. Я никогда не распоряжалась деньгами попечительского совета. Родители, которые входят в него, делают это сами. Обвинять меня в том, что я как-то использовала деньги – это нелепо», – заявила Осипова.

Ранее в декабре прокуратура Калининградской области потребовала уволить директора лицея №49 после церемонии посвящения школьников в лицеисты. Во время мероприятия старшеклассники принесли в один из кабинетов свиную голову, нарядились в представителей субкультур. На посвящении также заметили бутылку водки, презервативы и подростков в спортивной одежде с надписью на теле «Чечня - это круто».