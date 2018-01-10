В Минобороны опровергли данные об атаке баз в Сирии 31 дроном

Сообщения о 31 дроне, атаковавшем российские объекты в Сирии в ночь на 6 января, не соответствуют действительности, сообщил высокопоставленный источник в Минобороны.

«В атаке на российские военные объекты в Сирии 5-6 января боевики использовали 13 ударных беспилотников самолетного типа: 10 – на авиабазу Хмеймим и еще три - на пункт МТО (материально-технического обеспечения) в Тартусе. Появившаяся информация о якобы гораздо большем количестве атакующих БПЛА не соответствует действительности», – сказал источник ТАСС.

Он добавил, что все посаженные российскими средствами радиоэлектронной борьбы и остатки сбитых дронов собраны и сейчас исследуются специалистами Минобороны России, передает РИА «Новости».

«В ближайшее время мы их покажем и представим первые результаты этой работы», – сказал он.

Источник отметил, что под угрозой реального боевого удара террористов с использованием таких беспилотников могут оказаться невоенные объекты и гражданское население в любой стране мира.

Ранее в среду Минобороны России опубликовало очередное фото беспилотных аппаратов, запущенных боевиками из зоны деэскалации «Идлиб» к российским военным объектам в Хмеймиме и Тартусе.

Также министерстве обороны рассказали, откуда были запущены беспилотники, атаковавшие российские военные объекты в Хмеймиме и Тартусе в ночь на субботу, 6 января.

Кроме того, экс-главком ВКС Виктор Бондарев заявил, что атаки на российские базы в Сирии могли организовать только США.