Cуд Амстердама заморозил активы Ахметова на 765 млн евро

Суд Амстердама в рамках обеспечительных мер по спору об оплате акций «Укртелекома» заморозил акции зарегистрированных в Нидерландах холдинговых компаний «Метинвест» и ДТЭК, которые принадлежат SCM Holdings и SCM Capital Рината Ахметова.

Решение судом было принято 5 января. В частности, речь идет о заморозке 100% акций DTEK Management B.V. и DTEK B.V., 71,24% акций Metinvest B.V., а также 100% акций SCM Management B.V. и Premium Household B.V. Общая стоимость этих акций оценивается в 764,6 млн евро, передает «Интерфакс».

Представители Ахметова пояснили, что речь идет о формальном исполнении на территории Нидерландов определения кипрского суда, принятого в конце 2017 года. Тогда суд заморозил активы Ахметова на сумму около 820,5 млн долларов.

Согласно постановлению, Ахметов имеел право обжаловать решение о заморозке активов до 8 января.

В октябре прошлого года украинское издание «Новое время» и инвесткомпания Dragon Capital составили список богатейших украинцев, первое место в котором занял бизнесмен Ринат Ахметов, при этом президент страны Петр Порошенко оказался на пятом месте.