Якобы выросший на 9 см японский космонавт признал ошибку в подсчетах

Японский космонавт Норисигэ Канаи, находящийся на Международной космический станции (МКС), извинился за «фейковую новость» о том, что за время полета вырос на девять сантиметров.

«Просто ошибка в измерениях, а стала темой для обсуждения – извините меня за фейковую новость. В спине и пояснице боли нет, исчезла только боль в плечах, так что я сам тоже думаю, что не вырос на девять сантиметров... Я немного перестал волноваться, что не помещусь в «Союз» на обратной дороге на Землю», – передает РИА «Новости» сообщение Канаи в Twitter.

Он рассказал, что первым в данных о таком росте японского космонавта засомневался капитан корабля россиянин Антон Шкаплеров, указавший на то, что девять сантиметров – это слишком много для роста в условиях невесомости.

«После этого я снова замерил (рост), и оказалось около 182 сантиметров, то есть плюс два сантиметра по сравнению с Землей», – написал японский космонавт.

Ранее японский астронавт Норисигэ Канаи заявил, что вырос на 9 см за три недели пребывания на Международной космической станции (МКС).

Напомним, транспортный космический корабль «Союз МС-07» с россиянином Антоном Шкаплеровым, американцем Скоттом Тинглом и японцем Норисигэ Канаи пристыковался к МКС 19 декабря. Экипаж проработает на орбите около четырех месяцев.