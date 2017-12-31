Заложница помогла задержать захватчика почты в Харькове

Одна из заложниц, захваченных в отделении почты в Харькове, помогла правоохранителям задержать злоумышленника, сообщил начальник областной полиции Олег Бех.

Бех рассказал, что девушка сумела открыть дверь изнутри, после этого спецподразделения проникли в здание, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Глава харьковской полиции добавил также, что определить намерения злоумышленника первоначально было невозможно. По его словам, мужчина вел себя неадекватно.

«Мы постоянно находились с ним в переговорах», – добавил Бех.

Перед этим мальчик, освобожденный из плена на почте в Харькове, рассказал о странностях в поведении злоумышленника, державшего людей в заложниках.

В субботу украинский президент Петр Порошенко объявил, что все заложники, захваченные мужчиной в почтовом отделении в Харькове, освобождены, а злоумышленник задержан.

Напомним, мужчина захватил в заложники 11 человек, в том числе двух детей.