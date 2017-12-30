Порошенко объявил об освобождении всех заложников из здания почты в Харькове

Все заложники, захваченные мужчиной в почтовом отделении в Харькове, освобождены, злоумышленник задержан, сообщил украинский президент Петр Порошенко.

«Благодарю за хорошую работу сотрудников нацполиции и службы безопасности Украины», – написал Порошенко в Twitter.

В свою очередь глава Харьковской области Юлия Светличная написала в Facebook, что сейчас с освобожденными родственниками начинают работать психологи и медики.

Глава нацполиции Украины Сергей Князев рассказывал, что к переговорам по освобождению заложников привлекали отца злоумышленника.

По данным украинских правоохранителей, мужчина захватил в заложники 11 человек, в том числе двух детей в возрасте 11 и 13 лет. Злоумышленник заявил, что к нему прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По данному факту на Украине возбудили уголовное дело по статье «захват заложников».