Порошенко доложили об освобождении пяти заложников из здания почты в Харькове

Глава службы безопасности Украины (СБУ) доложил президенту страны Петру Порошенко об освобождении из захваченного отделения почты в Харькове пяти заложников, среди них двое детей, сообщил пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко.

«Только что глава СБУ доложил президенту об освобождении 5 заложников в Харькове. Это три женщины и двое детей», – передает РИА «Новости» сообщение Цеголко в Twitter.

Напомним, ранее в субботу сообщалось, что неизвестный захватил заложников в здании Укрпочты на улице Шевченко в Харькове. Сообщалось также, что Захвативший здание почты в Харькове хотел ее ограбить.