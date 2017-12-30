Освобожденный мальчик рассказал о странном поведении харьковского налетчика

Мальчик, освобожденный из плена на почте в Харькове, рассказал о злоумышленнике, державшем людей в заложниках.

По словам мальчика, мужчина все время предлагал заложникам кофе и чай. «Но мало ли что он туда подсыпал», – приводит слова молодого человека «Украинская правда».

Также парень рассказал, что мужчина нацепил на себя предметы, которые называл взрывчаткой и постоянно повторял, что «если полицейские не будут его слушать, он взорвет ее». Он сказал, что «взрывчаткой» были две бутылки с непонятной смесью, внутри горела синяя лампочка.

Издание также публикует фотографию мужчину, захватившего заложников.

Ранее в субботу украинский президент Петр Порошенко объявил, что все заложники, захваченные мужчиной в почтовом отделении в Харькове, освобождены, а злоумышленник задержан.

По данным украинских правоохранителей, мужчина захватил в заложники 11 человек, в том числе двух детей в возрасте 11 и 13 лет.