Появилось фото награждения совершившего засекреченный подвиг российского спецназовца

Фотография вручения ефрейтору Сил специальных операций Денису Портнягину медали «Золотая Звезда» президентом России Владимиром Путиным появилась в Сети.

Фото было сделано корреспондентом «Комсомольской правды» Дмитрием Смирновым во время встречи президента России Владимира Путина с военнослужащими и опубликовано в его Telegram-канале.

Подвиг, совершенный Портнягиным в Сирии, засекречен, о нем «узнаем, видимо, через много лет», написал журналист.

Посвященный военной тематике Telegram-канал 338 отмечает, что информация о подвиге Портнягина может появиться в середине или конце февраля 2018 года.

Напомним, встреча Владимира Путина с офицерами, участвовавшими в операции в Сирии, состоялась 28 декабря в Кремле.