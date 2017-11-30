Путин поздравил Трампа с Новым годом

Равноправие и взаимное уважение должны быть основой для развития отношений России и США, заявил президент Владимир Путин в поздравлении с Рождеством и наступающим Новым годом американскому лидеру Дональду Трампу.

Президент России отметил также, что конструктивный диалог между Москвой и Вашингтоном необходим для «укрепления стратегической стабильности в мире» и «нахождения оптимальных ответов на глобальные вызовы и угрозы», говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Все это «позволило бы продвинуться в построении прагматичного сотрудничества, ориентированного на долгосрочную перспективу», написал Путин.

Ранее посол России в США заявил о желании Дональда Трампа наладить отношения с Москвой.