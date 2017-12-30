Посол России заявил о желании Трампа наладить отношения с Москвой

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30 декабря, суббота | Последнее обновление — 17:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Неизвестный захватил заложников в почтовом отделении в Харькове
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Итоги 2017 года – заметки для учебника истории
Сергей Худиев, публицист, богослов
Что из событий уходящего 2017 года запомнится на десятилетия, может быть, даже на века? Это, конечно, трудно предсказывать, но, пытаясь взглянуть на уходящий год как бы глазами следующего поколения, хочется отметить самое существенное. Подробности...
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В 2018-м на Донбассе нужно действовать на опережение
Андрей Бабицкий, журналист
Cписывать в утиль власти Донбасса, как полностью некомпетентные и случайные, мне кажется неоправданно радикальным подходом. Новообразованные государства не только воюют и выживают, но и развиваются. Подробности...
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Главная сенсация 2017 года в американской политике
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Американские СМИ разошлись в оценке первого года правления нового президента. Если в середине 2017-го аналитики еще делали попытки оценить работу Большого Дональда с долей отстраненности, то к Рождеству «оттенки серого» исчезли. Подробности...
Итоги 2017 года в фотографиях
2017 год был полон моментов, всю торжественность, курьезность или трагичность которых был способен передать один кадр. Газета ВЗГЛЯД выбрала такие события. На фото - президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев во время возложения венков в годовщину нападения фашисткой Германии на СССРПодробности...
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Города мира празднуют Новый год и Рождество
В ожидании новогодних праздников города мира оригинально украшают площади, здания и готовят яркую иллюминацию. Супружеская пара Мануэла и Джулс Самлан, одетые как рождественская елка и Санта-Клаус, вышли прогуляться по торговой улице Нойхаузерштрассе в центре МюнхенаПодробности...
В Москве прошел парад Снегурочек
В Москве прошел уже третий по счету парад Снегурочек, в котором приняли участие около ста «внучек Деда Мороза». В сопровождении джазового оркестра они прошлись по центру Москвы, даря новогоднее настроение себе и всем окружающимПодробности...
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