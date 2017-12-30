Посол России заявил о желании Трампа наладить отношения с Москвой

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что президент Дональд Трамп настроен наладить отношения с Москвой.

Антонов сослался на разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Исходя из него, Трамп якобы «не отказался» от «желания поладить» с Москвой, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал RTVI.

Ранее в Совете Федерации отреагировали на заявление американской администрации об улучшении отношений с Россией.