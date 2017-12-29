Комиссия по помилованиям дала положительное решение по Изместьеву

Столичная комиссия по помилованиям дала положительное заключение на прошение о помиловании экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, отбывающего пожизненный срок за организацию убийств, сообщила глава Московской Хельсинкской группы (МХГ) Людмила Алексеева.

При этом Изместьева уже не смогут включить в список на освобождение в 2017 году - дело надо было передать в администрацию президента до 25 декабря, но документ «затерялся», рассказала Алексеева, слова которой приводит РИА «Новости».

Документ, по ее словам, удалось найти только благодаря уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, но произошло это только 28-го числа.

«Могут сказать: «все, время ушло, и мы не включаем в список на этот год», – опасается Алексеева.

Она отметила, что в предновогоднее время «всем не до этого», но после новогодних праздников, если выяснится, что прошения Изместьева нет в этих списках на помилование, правозащитница будет добиваться, чтобы его включили.

Отметим, что решение комиссии носит рекомендательный, заключение о помиловании принимает президент.

Алексеева просила помиловать экс-сенатора в свой юбилей при личной встрече с Владимиром Путиным.

Изместьев был задержан в январе 2007 года в аэропорту Бишкека сотрудниками ФСБ России. Он обвиняется в организации убийства нотариуса Галины Перепелкиной, супруги его бывшего делового партнера Юрия Бушева, еще трех человек, а также организация нескольких покушений. Преступления были совершены с 1998 по 2003 год.