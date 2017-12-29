Турция: Контракт по С-400 предусматривает технологическое сотрудничество

Договор о поставках российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» Турции предусматривает технологическое сотрудничество, заявили в секретариате оборонной промышленной страны.

«Договор предусматривает обязательства по дальнейшему технологическому сотрудничеству в рамках проекта», – говорится в сообщении, которое приводит РИА «Новости».

В турецком ведомстве заявили, что детали стороны договорились не разглашать.

В сообщении отмечается, что страна ведет разработку собственного зенитного ракетного комплекса, в рамках проекта ведутся переговоры о сотрудничестве с разными странами.

Там также сообщали, что обслуживание приобретенных у России С-400 Турция собирается вести собственными силами.

В пятницу сообщалось, что Россия и Турция подписали кредитное соглашение о поставке двух батарей С-400.

Газета ВЗГЛЯД оценивала, насколько эта сделка выгодна для России.