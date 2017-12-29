В госпиталь Днепра поступили бойцы ВСУ с тяжелейшими ранениями

В больницу Днепропетровска поступили трое бойцов ВС Украины, получивших ранения на Донбассе.

«Ночью снова поступило в Мечникова трое бойцов. 19, 23, 27 лет. У Олега тяжелая открытая травма мозга с кровоизлиянием, перелом свода и основания черепа. Илье осколки повредили шею, гортань, лицо, правый глаз. Оторвало левую кисть. Александр получил сквозное пулевое ранение головы. Степень поражения головного мозга критична», – сообщил главврач областной больницы имени Мечникова в Днепропетровске в своем Facebook.

Также сообщается, что один из военнослужащих находится в коме.

В пятницу сообщалось, что украинские силовики нарушили перемирие в Донбассе. Ряд населенных пунктов подвергся обстрелу со стороны украинских силовиков, сообщали в оперативном командовании ДНР.