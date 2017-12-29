В госпиталь Днепра поступили бойцы ВСУ с тяжелейшими ранениями

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30 декабря, суббота | Последнее обновление — 05:23 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Посольство объяснило отказ России выдать визу сенатору США
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Нефтегазовая отрасль одержала в 2017-м несколько важных побед
Названы самые яркие высказывания Путина за 2017 год
Новый глава РАН отверг призыв сотен ученых вернуть им «советское время»
«Экономическое чудо» Трампа грозит оказаться «пузырем»
Второе ЧП с автобусом в Москве подняло ряд острых вопросов
Глобальные вызовы и локальные ответы 2017 года
Сергей Бирюков, доктор политических наук, профессор
Мировая политика продолжает балансировать на фоне постепенно углубляющегося кризиса. Какие же события определили политическое лицо 2017 года? Основные мировые игроки закончили его с различным соотношением потерь и приобретений. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
К концу 2018 года влияние России в мире укрепится еще больше
Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты "Взгляд"
От 2018 года ждут перемен в лучшую сторону, хотя в мире полно предпосылок и для прямо противоположного сценария. Уверенно можно сказать только одно – новый год точно будет богат на политические сюрпризы. Подробности...
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Семь ключевых тенденций наступающего года в России и в мире
Эдуард Биров, журналист
Политические прогнозы в эпоху трансформации глобального миропорядка не менее надежны, чем нынешний прогноз погоды: пообещают снег – жди дождя, если солнце – жди бури. Тем не менее попробую предположить, какие вызовы, тенденции и события ждут нас в 2018 году. Подробности...
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Города мира празднуют Новый год и Рождество
В ожидании новогодних праздников города мира оригинально украшают площади, здания и готовят яркую иллюминацию. Супружеская пара Мануэла и Джулс Самлан, одетые как рождественская елка и Санта-Клаус, вышли прогуляться по торговой улице Нойхаузерштрассе в центре МюнхенаПодробности...
В Москве прошел парад Снегурочек
В Москве прошел уже третий по счету парад Снегурочек, в котором приняли участие около ста «внучек Деда Мороза». В сопровождении джазового оркестра они прошлись по центру Москвы, даря новогоднее настроение себе и всем окружающимПодробности...
Животные в зоопарках начали праздновать Новый год и Рождество
Животные в зоопарках всего мира начали отмечать Новый год и Рождество. Сотрудники зооботсадов приготовили для них особые подарки. Например, сурикатов в Ганноверском зоопарке угостили насекомыми, которых им еще предстоит добытьПодробности...
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