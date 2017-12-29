Украинские силовики нарушили перемирие в Донбассе

Ряд населенных пунктов подвергся обстрелу со стороны украинских силовиков, сообщили в оперативном командовании ДНР.

В 22.10 был обстрелян поселок Спартак, в 22.15 – поселок Озеряновка. Украинские военные использовали гранатометы и стрелковое оружие, передает РИА «Новости».

Кроме того, из минометов и гранатометов обстреляли Жабичево, передает «Интерфакс».

«Обращаем внимание миссии ОБСЕ на увеличение нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ», – сказал представитель командования ДНР.