Посольство России ответило британскому депутату отсылкой к роману Оруэлла

Российское представительство в Великобритании прокомментировало в соцсетях заявление депутата палаты общин Дэмьена Коллинза, который пригрозил санкциями компаниям Facebook и Twitter, если они будут препятствовать расследованию о «вмешательстве» России в Brexit.

«Придумывайте фальшивые доказательства или попадете под санкции. Дамиан Коллинс, сейчас 2017 год, а не 1984-й!» – сообщает посольство в своем Twitter. Очевидно, дипломаты имели в виду роман-антиутопию «1984», написанный английским писателем Джорджем Оруэллом.

Чуть позже дипведомство добавило, что британский таблоид The Sun, написавший про вмешательство России в Brexit, печально известен поддельными новостями, разжиганием ксенофобии и ненависти.

Ранее в пятницу сообщалось о заявлении Коллинза о том, что если Facebook и Twitter не окажут британскому парламенту всю необходимую поддержку в расследовании против России, компаниям могут грозить санкции.