В парламенте Британии пригрозили Facebook и Twitter санкциями

Если Facebook и Twitter не окажут британскому парламенту всю необходимую поддержку в расследовании против России, компаниям могут грозить санкции, заявил председатель комитета парламента по делам культуры, СМИ и спорта Дэмьен Коллинз.

Комитет запрашивал у Facebook и Twitter расширенную информацию о расследовании в отношении якобы имевшего место «вмешательства» Москвы в ход референдума о Brexit, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.

Но соцсети передали только доклад, который уже предоставляли британской избирательной комиссии. В нем заявлялось об оплаченной российскими структурами рекламе. Facebook сообщила, что на «российскую» рекламу, касающуюся британских пользователей в ходе голосования по Brexit, было потрачено меньше одного доллара. В Twitter заявили, что телеканал RT потратил на рекламу 1 тыс. долларов.

Коллинз заявил, что решение Facebook и Twitter «фактически полностью проигноририровать запрос» парламентариев стало для него неожиданностью. Он предложил компаниям предоставить соответствующие материалы до 18 января.

В противном случае Коллинз намерен рассмотреть вопрос о санкциях против Facebook и Twitter, хоть и не имея прямых полномочий для их принятия.