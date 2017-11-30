Умерла единственная дочь испанского диктатора Франко

В Мадриде на 92-м году жизни скончалась единственная дочь испанского диктатора Франсиско Франко Кармен.

Об этом сообщила ее дочь Мартинес Бордиу, передает RT со ссылкой на новостной портал 20 minutos.

Отмечается, что летом 2017 года у Кармен Франко был диагностирован рак в терминальной стадии.

Кармен Франко родилась 14 февраля 1926 года в Овьедо. После смерти Франсиско Франко ей был присвоен титул герцогини де Франко.