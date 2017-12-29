В Киргизии задержали направлявшегося из Сирии в Россию террориста

Силовики Киргизии задержали террориста, направлявшегося из Сирии в Россию, говорится в сообщении государственного комитета нацбезопасности (ГКНБ) республики.

Задержание члена диверсионно-террористической группы (ДТГ), гражданина одной из стран СНГ, произвели в среду, 27 декабря, в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий с партнерскими спецслужбами, передает ТАСС.

Задержанный дал «признательные показания о причастности к террористической деятельности, участии в боевых действиях в составе бандформирований международного терроризма против правительственных войск Сирии и прохождении минно-взрывной подготовки в лагерях международной террористической организации».

Также в ГКНБ отметили, что в конце 2017 года, получив задание от главарей террористической организации, злоумышленник перешел границу Сирии и Турции для последующего въезда в Россию.

«В ходе продолжающихся контртеррористических мероприятий получены данные об особой диверсионно-террористической группе одной из международной террористической организации в Сирии, члены которой направлялись в страны СНГ с целью совершения серии террористических акций в период новогодних праздников», – добавили в ГКНБ.

Отметим, в октябре в силовики Кыргызстана задержали прошедшего боевую подготовку в Сирии злоумышленника 1994 года рождения, прибывшего в республику для совершения терактов. В 2012 году он, по версии ГКНБ, прошел диверсионно-террористическую подготовку в одном из лагерей боевиков в Сирии и принимал участие в боевых действиях против правительственных войск.