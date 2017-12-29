Футбольным болельщикам пообещали авиабилеты за 5 рублей

«Аэрофлот» устанавливает спецтариф в размере 5 рублей на перевозку болельщиков на матчи с участием сборной России; фанаты смогут подать заявки на билеты с 1 января 2018 года, сообщили в компании перевозчик.

«Прием заявок болельщиков на перевозку по специальному тарифу в электронном виде будет осуществляться с 1 января 2018 года фондом «Росконгресс», который является давним партнером «Аэрофлота» при организации массовых мероприятий, совместно с автономной некоммерческой организацией «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

Чтобы оформить билет по этому тарифу нужно иметь российский паспорт, карту болельщика и билет на матч сборной России.

Тариф будет действовать на маршрутах «Аэрофлота» в города проведения матчей российской сборной и обратно, а также между городами проведения игр в течении трех дней до и после матча.

«Аэрофлот» пообещал перевезти болельщиков регулярными рейсами на матчи группового этапа в Москве 14 июня, в Санкт-Петербурге 19 июня, в Самаре 25 июня, а также на последующие матчи стадии плей-офф в случае успешного выступления сборной России.

Напомним, глава «Аэрофлота» Виталий Савельев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что компания готова перевезти российских болельщиков ЧМ-2018 за пять рублей в одну сторону.