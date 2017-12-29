Торгпред России в США счел туробмен между странами главной задачей 2018 года

Турпоток из США в Россию вырос вдвое с 2013 года, что говорит о серьезном потенциале в области туробмена между странами, поэтому его развитие следует сделать одной из главных задач в 2018 году, заявил российский торговый представитель в США Александр Стадник.

Он отметил, что количество американцев, посетивших Россию, находится на третьем месте после китайских и немецких туристов: с начала 2017 года турпоток из США вырост на четверть, а с 2013 года «практически удвоился».

Таким образом, в 2017 году Россию посетили порядка 270-280 тыс. американских туристов, поэтому «необходимо активнее продвигать наш турпродукт на туристический рынок США», передает слова Стадника РИА «Новости».

Торгпред также добавил, что введенные Западом санкции «затрудняют сотрудничество», однако «Россию санкциями остановить невозможно».

«Это не лозунг, это объективная реальность, подтвержденная и растущими макроэкономическими показателями и растущим авторитетом нашей страны. Весь период последних санкций Запада демонстрирует, что Россия успешно решает вопросы и с импортозамещением необходимых товаров, ярчайший пример – сельское хозяйство, и привлечением инвесторов», – сказал Стадник.

Напомним, летом Москва в ответ на санкции США потребовала сократить число сотрудников американских диппредставительств. После этого США ограничили выдачу неимиграционных виз россиянам, что, по мнению Ростуризма, должно было сократить турпоток в эту страну.

В декабре в трех городах России, помимо Москвы, возобновилась выдача американских виз, однако это не вызвало ажиотажа.