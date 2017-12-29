В результате начавшегося в пабе пожара в Мумбаи погибли 15 человек

Пожар произошел в 12-этажном здании торгового комплекса Kamala Mills в индийском Мумбаи, погибли 15 человек, сообщают СМИ.

Пожар начался в пабе London Taxi, а затем огонь распространился по всем 12 этажам здания. Судя по опубликованным в интернете снимкам, верхняя часть здания выгорела полностью, передает РИА «Новости» со ссылкой на NDTV.

Большинство жертв – девушки, которые в эту ночь отмечали день рождения в одном из ресторанов на крыше здания.

Kamala Mills пользуется популярностью среди любителей ночных развлечений.

По предварительным данным, пожар мог начаться из-за короткого замыкания.