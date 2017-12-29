Жертвами пожара в Нью-Йорке стали девять человек

В результате пожара, который произошел в пятиэтажном жилом доме в Нью-Йорке, погибли не менее девяти человек, сообщают городские власти.

Дом загорелся в Бронксе. Борьбу с огнем ведут около 160 пожарных. Пожару присвоена четвертая категория сложности, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Post.

Поблизости от места пожара находится самый большой городской зоопарк в США.