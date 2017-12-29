Названо ожидаемое число жителей Земли на 1 января

Согласно прогнозу Бюро переписи США, 1 января численность населения Земли достигнет 7 млрд 444 млн 443 тыс. 881 человека.

По мнению бюро, за 2017 год численность вырастет на 78,5 млн человек (1,07%), передает ТАСС.

Бюро предсказывает, что в январе «каждую секунду на свет будут появляться 4,3 ребенка, умирать 1,8 человека».

В самих США ожидается рост численности на 2,3 млн человек по сравнению с 1 января 2017 года – численность составит 326,97 млн человек.

В начале XI века на планете было 310 млн человек, в 1900 году людей насчитывалось уже 1,6 млрд, в 1999 году человечество превысило отметку в 6 млрд, а в 2011 году – в 7 млрд человек.