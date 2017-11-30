Агурбаш подала в ЦИК документы на выдвижение кандидатом в президенты

Вице-президент агрокомплекса «Мортадель» Эльвира Агурбаш, выдвинутая партией «Альянс зеленых» для участия в выборах президента, представила в ЦИК необходимый пакет документов.

После подачи документов Агурбаш рассказала, что планирует приступить к сбору подписей в свою поддержку после новогодних праздников, передает РИА «Новости».

«После 7 января, числа 10-12 мы планируем поездку по регионам, у нас открываются штабы, будем работать, собирать подписи», – сказала Агурбаш, отметив, что сейчас ждет решения Центризбиркома по принятым документам.

Она напомнила, что до сбора подписей также ей необходимо получить разрешение на открытие банковского счета, часть средств с которого пойдет на оплату подписных листов в поддержку ее кандидатуры.

Напомним, 21 декабря съезд «Альянса зеленых» избрал Агурбаш кандидатом от партии на предстоящих президентских выборах 2018 года, ее кандидатуру поддержали 57 из 59 делегатов съезда.

Напомним, во вторник собрание инициативной группы избирателей приняло решение о поддержке самовыдвижения Владимира Путина на выборах 18 марта 2018 года. 20 декабря ЦИК получил уведомление от оргкомитета по выдвижению кандидатуры Путина на выборы.