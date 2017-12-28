Япония задумалась над производством крылатых ракет большой дальности

В связи с нестабильной региональной обстановкой Япония рассматривает возможность создания производства крылатых ракет большой дальности для нанесения ударов по наземным целям, сообщили японские СМИ со ссылкой на правительственные источники.

В бюджет Японии на 2018 год внесены статьи расходов на закупку крылатых ракет у США и Норвегии, но в Токио посчитали, что необходимо наладить собственное производство, передает ТАСС со ссылкой на «Санкэй». По данным источника, прототип первой ракеты будет готов к 2022 году.

В данный момент Япония имеет на вооружении собственные ракеты «воздух-корабль» с дальностью полете 170 км. Специалисты могли бы создать ракету большей дальности, но Япония ограничена в этом принципом отказа от обладания наступательными вооружениями, записанным в конституции.

Кроме того, в данный момент Токио не располагает оружием, способным нанести удар по наземной базе на территории другой страны. Правительство Японии во главе с Синдзо Абэ неоднократно озвучивало позицию, согласно которой нанесение превентивного удара по вражеской базе, несущей прямую угрозу безопасности Японии, может быть расценено в качестве самообороны.

Напомним, власти Японии утвердили проект бюджета на 2018 финансовый год, предполагающий рекордные расходы на оборону.