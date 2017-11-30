Тиллерсон выразил надежду на «освобождение» Сирии от Асада

Если переговоры в Женеве увенчаются успехом, они приведут к созданию Сирии, «свободной от Башара Асада и его семьи», считает госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Он напомнил, что российский президент Владимир Путин подтвердил «приверженность поддерживаемому ООН женевскому политическому процессу», передает ТАСС.

При этом глава Госдепа заявил, что США стоят «на страже против российской агрессии», но «осознают необходимость работы» с Москвой в тех сферах, где у стран есть общие интересы.

«Нигде это не очевидно более, чем в Сирии», – сказал он.

Напомним, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Вашингтон недобросовестно трактует договоренности с Россией по Сирии, а заверения США, будто основной целью является победа над «Исламским государством*», становятся все более расплывчатыми.