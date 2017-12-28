Подсчитано число допинг-проб российских спортсменов

Международный олимпийский комитет опубликовал данные о количестве допинг-проб, которые российские спортсмены сдали в ноябре.

Пробы сдавались в рамках антидопинговой программы МОК и Всемирного антидопингового агентства перед Олимпиадой-2018, передает ТАСС.

Судя по данным, опубликованным МОК, биатлонисты из России сдали 65 допинг-тестов. В тройку лидеров по этому показателю также вошли немцы (42 пробы) и французы (18). Кроме того, 17 допинг-проб сдали норвежцы.

182 пробы сдали россияне, выступающие в лыжных видах спорта и сноуборде, 135 – российские хоккеисты, 130 – россияне, выступающие в конькобежном спорте, шорт-треке и фигурном катании, 48 – бобслеисты и скелетонисты, 16 – саночники, 14 – керлингисты.

Из 2,5 тыс. ноябрьских проб 570 принадлежат россиянам, а с 1 апреля по 31 октября россияне сдали 1 тыс. 240 допинг-тестов.