Западные бизнесмены задержаны в Саудовской Аравии

В числе лиц, задержанных в Саудовской Аравии по делу о коррупции, есть предприниматели из США, Великобритании и Франции, сообщают СМИ.

Источник Daily Mail сообщил, что речь идет о 17 гражданах западных стран. У некоторых из них есть вид на жительство, другие получили временное разрешение на работу.

Daily Mail утверждает, что западных бизнесменов пытали, передает РИА «Новости».

Вашингтон, Лондон и Париж пока не прокомментировали данную информацию.

Напомним, саудовский комитет по борьбе с коррупцией распорядился задержать 11 членов правящей семьи и более 40 чиновников и бизнесменов, заподозренных в коррупционных преступлениях.

В СМИ сообщалось, что их пытают сотрудники американской частной военной компании Academi.