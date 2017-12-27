Брата певицы Рианны застрелили

Двоюродного брата американской певицы Рианны убили на Барбадосе после того, как он вместе с исполнительницей отметил Рождество.

«Покойся с миром, кузен... Не могу поверить, что еще прошлой ночью я тебя обнимала! Никогда не поверила бы, что это будет последний раз, когда я почувствую тепло твоего тела! Я всегда буду любить тебя», – написала Рианна в своем Instagram.

Погибшего кузена Рианны звали Тэйвон Кейсин Аллейн, ему был 21 год, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Nation News.

По предварительным данным Аллейна застрелили возле дома. Неизвестный произвел несколько выстрелов, после чего брата Рианны доставили в больницу, где он и скончался.