Маск рассказал о планах по выпуску электрического пикапа

Глава американской компании SpaceX Илон Маск пообещал выпустить электропикап.

«Я обещаю, что мы создадим пикап сразу вслед за Model Y. Почти пять лет держу у себя в голове идеи касательно ключевых дизайнерский и инженерных деталей. Не терпится построить его», – передает РИА «Новости» ответ Маска на вопрос своего подписчика в Twitter о создании пикапа.

Напомним, компания Tesla провела презентацию своего первого грузового автомобиля – электрического седельного тягача Semi.

О планах разработать первый грузовик с автопилотом основатель Tesla Илон Маск сообщил еще летом 2016 года, однако дата презентации фуры неоднократно переносилась.