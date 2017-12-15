Алина Кабаева: Чиновники ВАДА и МОК кошмарят наш спорт

Алина Кабаева заявила, что антидопинговый скандал длится с 2015 года, и до сих пор доказательств вины российских спортсменов нет.

Российская спортсменка и общественный деятель Алина Кабаева в интервью изданию «Спорт-Экспресс» заявила, что ВАДА и МОК нарушают олимпийский принцип личной ответственности.

«Мне трудно судить о том, чего на самом деле хотят чиновники ВАДА и МОК, но то, что они кошмарят наш спорт, – это очевидно. Антидопинговый скандал длится с ноября 2015 года и до сих пор, насколько я понимаю, убедительных доказательств комиссия по расследованию не представила», – сообщила Кабаева.

Она подчеркнула, что наказания по отношению к российским спортсменам придумываются в формате, который не предусмотрен Всемирным антидопинговым кодексом.

По словам Кабаевой, кодекс – это основной документ, на котором базируется вся деятельность ВАДА. Впервые в истории олимпийского движения вместо принципа личной ответственности за нарушения антидопинговых правил вводится принцип коллективной ответственности.

«Олимпийский принцип личной ответственности: виноват – накажи того, кто виноват. Но когда те, кто стоит у руля, начинают действовать по принципу: виноват – накажем всех, и объявляют виновными всех спортсменов одного государства, это уже борьба не с допингом, а с чем-то другим, что со спортом не связано». По ее словам, в основе официальных решений лежат не официальные документы, а чьи-то личные представления о наказаниях.

Кабаева отметила, что эта ситуация беспокоит не только российских спортсменов: международное спортивное сообщество также выступает против бездоказательных обвинений и коллективных санкций в адрес спортсменов.

Напомним, 5 декабря МОК принял решение об отстранении сборной России от участия в Олимпиаде, но разрешил ей выступление в нейтральном статусе.

Кроме того, комиссия Освальда пожизненно дисквалифицировала многих участников Олимпиады-2014 в Сочи, в том числе бобслеистов Алексея Воеводу и Александр Зубкова, лыжников Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову, Юлию Иванову, Александра Легкова и Евгения Белова, скелетонистов Александра Третьякова.

Они также лишены олимпийских медалей, а сборная России в итоге опустилась в зачете Олимпиады-2014 на третье место.