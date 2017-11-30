Переодетый в женщину мужчина хотел взять кредит по паспорту умершей матери в Москве

Московская полиция задержала подозреваемого в попытке мошенничества мужчину, который собирался взять кредит по паспорту своей покойной матери.

«В ОМВД России по району Зябликово с заявлением о мошенничестве обратился сотрудник одной из кредитных организаций. По словам заявителя, в офис организации зашел посетитель в женской одежде и предъявил паспорт на имя 65-летней женщины для оформления кредитной карты с лимитом 75 тыс. рублей. Сотрудников организации смутил внешний вид клиента и предъявленный им документ, после чего они незамедлительно вызвали сотрудников полиции», – сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

Переодетый мужчина смог скрыться с места происшествия до приезда полиции, однако сотрудники автопатруля ОМВД России по району Зябликово задержали его по горячим следам.

Выяснилось, что 39-летний мужчина хотел взять кредит по паспорту умершей матери.

Отделение дознания ОМВД России по району Зябликово возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ст. 159 УК РФ (мошенничество). С подозреваемого взяли подписку о невыезде.