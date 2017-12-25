Полонскому отказали в регистрации кандидатом в президента

ЦИК России отказал в регистрации группе избирателей в поддержку самовыдвижения на выборы президента предпринимателя Сергея Полонского, следует из принятого комиссией решения.

«Количество участников группы, созданной в поддержку самовыдвижения кандидата, было менее 500 человек, что запрещено законом и поэтому является недостаточным для того, чтобы эту группу зарегистрировать», – цитирует ТАСС члена ЦИК Евгения Шевченко.

Как заявила глава ЦИК Элла Памфилова, неустранимых оснований для отказа Сергею Полонскому в участии в президентских выборах нет, передает РИА «Новости».

«Сергей Юрьевич, у вас судимости вашей нет – этой претензии, то есть необратимой, по которой мы бы вам могли отказать, нет. Все эти недостатки вы можете, ещё есть время, вы их можете исправить. Можете группу собрать, чтобы у вас было не менее 500 человек. Это право за вами, ваше желание – если захотите, до 7 января у вас еще время есть», – сказала на заседании ЦИК Элла Памфилова.

В воскресенье сообщалось, что инициативная группа из 520 человек выдвинула Полонского кандидатом в президенты России.

Летом 2017 года бизнесмена приговорили к пяти годам колонии за хищение 2,6 млрд рублей у дольщиков «Кутузовской мили» и «Рублевской ривьеры», однако суд освободил олигарха от наказания из-за истечения срока давности.