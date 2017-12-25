Названо место и время прощания с Андреем Зализняком

РАН опубликовала информацию о времени и месте прощания с российским лингвистом Андреем Зализняком, которое состоится 28 декабря.

Как сообщает «Интерфакс», церемония состоится на Воробьевых горах, в здании на Ленинском проспекте, 32а, в 12.00.

Накануне сообщалось, что лингвист, академик РАН Андрей Зализняк умер на 83-м году жизни.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Зализняк был одновременно и кабинетным ученым, автором сотен монографий, и полевым исследователем новгородских берестяных грамот, и популяризатором науки, не боявшимся «уронить» свой авторитет, споря с лжеучеными и их «новой хронологией», причем на понятном любому умеющему читать человеку языке.