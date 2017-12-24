Умер лингвист Зализняк

На 83-м году жизни умер лингвист, академик РАН Андрей Зализняк, об этом сообщил сотрудник института русского языка Российской академии наук Дмитрий Сичинава.

«Умер А. А. Зализняк», - сообщил он в своем Facebook.

Декант исторического факультета МГУ Иван Тучков сообщил, что прощание с академиком, скорее всего, состоится в РАН. Он также отметил огромный вклад Зализняка в науку, особенно при изучении Новгорода и берестяных грамот. Тучков назвал Зализняка незаменимым человеком.

Андрей Анатольевич Зализняк - советский и российский лингвист, академик РАН по Отделению литературы и языка, лауреат Госпремии России 2007 года. Известен работами в области русского словообразования и акцентологии, исследовал «Слово о полку Игореве», новгородские берестяные грамоты.