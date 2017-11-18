Зализняк стал создателем краеугольных камней русской идентичности

Уходящий 2017 год был богат на смерти известных людей, и каждая утрата по-своему невосполнима. 24 декабря мы лишились человека, научный вклад которого в современные представления о русском языке, русской истории и русской культуре переоценить невозможно. Других таких, как Андрей Анатольевич Зализняк, просто не было, нет и не будет.

Андрей Зализняк был одновременно и кабинетным ученым, автором сотен монографий, и полевым исследователем новгородских берестяных грамот, и популяризатором науки, не боявшимся «уронить» свой авторитет, споря с лжеучеными и их «новой хронологией», причем на понятном любому умеющему читать человеку языке.

За что же каждый русский человек должен быть благодарен Зализняку?

Первое – на основе созданных им алгоритмов работают поисковые машины в интернете. Почти все компьютерные программы, работающие с русским языком, используют его «Грамматический словарь русского языка», впервые изданный сорок лет назад, в 1977 году, и с тех пор неоднократно переиздававшийся. Конечно, без Зализняка Рунет все равно появился бы, но был бы другим.

Второе – именно он сумел однозначно доказать, что «Слово о полку Игореве» – это действительно памятник древнерусской литературы, а не позднейшая имитация вроде «Велесовой книги» (ее фейковость, к слову, также была окончательно и бесповоротно подтверждена Зализняком).

Лингвистика – наука о языке – вполне позволяет доказать, какие слова в какое время были в ходу, и пытаться доказать обратное – это все равно что спорить с таблицей умножения или таблицей Менделеева.

Пересказывать блестящие доказательства Зализняка своими словами не имеет смысла – лучше еще раз перечитать его «Взгляд лингвиста». Автор «Слова о полку Игореве» жил в XII веке, а автор «Велесовой книги» – в XX. И благодаря Зализняку в этом нет ни малейших сомнений.

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Третье – Андрей Анатольевич был ведущим исследователем новгородских берестяных грамот. Он реконструировал новгородский диалект русского языка и доказал, что средневековые новгородцы были в массе грамотными людьми. Расшифровка берестяных грамот, помимо знаний о том, как говорили наши предки, позволила понять, как создавался современный русский язык – на основе киевского, черниговского, владимирского, новгородского и псковского наречий. Это стало очередным подтверждением научной несостоятельности утверждений современных украинских лжеученых теорий о том, что современная Россия не имеет никакого отношения к Киевской Руси.

Четвертое – это как раз борьба с лженаукой. Зализняк не просто не оставил камня на камне от псевдоисторической беллетристики Фоменко и Носовского. Он создал научный и понятийный аппарат, позволяющий бороться с новыми поколениями лжеученых теорий, которые, увы, появляются и активно пропагандируются признанными иностранными агентами СМИ. (Ссылка на лженауку в данном тексте представляется неуместной).

Пятое – это популяризация научного знания. Зализняк умел общаться на понятном широкой публике языке, приводить наглядные примеры, не скатываясь при этом в упрощения. Он мог увлекательно рассказывать о любом из своих научных интересов – и о грамотах, и о «Слове», и о русском языке и русской истории в целом.

Андрей Зализняк был не просто гениальным ученым. Он стал создателем краеугольных камней русской (кому больше нравится термин «российской» – пусть будет «российской») идентичности. Ведь что отличает нацию от других наций, помимо проведенных границ? Это язык и история. Все остальное – вторично.

На примере той же Украины мы видим, как легко и непринужденно фальсифицируются научные знания,

как поколения воспитываются на абсолютно ложных с точки зрения археологии, этнологии и лингвистики исторических представлениях, как в угоду политической конъюнктуре перевираются азбучные истины.

Благодаря Андрею Анатольевичу Зализняку мы знаем о русском языке и русской истории гораздо больше, чем знали на тот момент, когда он начинал свою научную деятельность. Работы Зализняка утверждают и постулируют древность и величие русской культуры и делают это без всякого шовинизма и без антинаучных попыток доказать, что Россия – родина слонов.

За каждое из своих открытий и исследований Андрей Зализняк заслуживает памятника и названной в его честь улицы – и хочется верить, все это появится уже в самое ближайшее время.