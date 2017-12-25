В работе Telegram снова отмечены сбои

Пользователи мессенджера Telegram сообщили, что в понедельник столкнулись с проблемами при отправке сообщений.

Сбои в работе мессенджера заметили жители различных регионов России.

В прошлый понедельник в работе Telegram также был отмечен сбой – тогда у некоторых пользователей сервис вообще не работал. Основатель мессенджера Павел Дуров объяснил проблемы сильным ростом трафика.