Россияне собрали все призы на конкурсе китайской каллиграфии

Участники из России заняли три призовых места на втором международном конкурсе китайской каллиграфии «Твердой ручкой».

Тройка лучших на конкурсе полностью состоит из россиян – призы получили Надежда Аганина, Константин Гребенюк и Дмитрий Соседов, сообщает ТАСС. По мнению организаторов конкурса, самыми активными оказались участники из России, Казахстана, Украины и Малайзии.

«Каллиграфию в мире приравнивают к отдельному виду искусства: в нынешнюю эпоху компьютеров и гаджетов очень сложно взять в руки кисть или ручку и сотворить настоящее произведение», – сказал заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Владимир Потапенко.

Церемония награждения, организованная Китайским информационным интернет-центром и журналом «Китай», прошла в Пекине в понедельник.